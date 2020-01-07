قمة «المان والسيتي».. غوارديولا يتفهم عقلية سولسكاير

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

توقّع مدرب مانشستر سيتي، الاسباني جوسيب غوارديولا، أن يعتمد نظيره في مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير الخطة ذاتها التي انتهجها خلال لقائهما في الدوري المحلي الشهر الماضي، عندما يتواجهان على ملعب «أولد ترافورد» في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم.

وخرج يونايتد فائزاً 2-1 في مواجهة الدوري المحلي في عقر دار «سيتيزن» ملعب الاتحاد في السابع من ديسمبر الماضي، حيث اعتمد «الشياطين الحمر» على الهجمات المرتدة السريعة لثلاثي الهجوم المؤلف من الفرنسي أنطوني مارسيال، والويلزي دانيال جيمس، وماركوس راشفورد.

وفي المؤتمر الصحافي عشية المباراة، توقع غوارديولا الذي قاد سيتي في الموسم الماضي الى ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة في إنجلترا، ان يعتمد يونايتد خطة مماثلة على ملعبه تقوم على التحركات السريعة.

وقال: «سيكون الأمر مماثلاً (...) بطبيعة الحال ثمة اختلاف في أولد ترافورد، لكن يونايتد فريق يعتمد بشكل كبير على السرعة».

وأضاف «عندما يركضون فهم من أفضل الفرق، وليس فقط في انجلترا، وذلك بفضل سرعة جيمس، (مايسون) غرينوود، مارسيال، راشفورد و(جيسي) لينغارد»، مضيفاً «أشعر بأنهم سيركضون كثيراً، ويتعين علينا بالتالي تقليص الأخطاء في بناء الهجمات. يجب ان نستعد لذلك لنقوم بأداء لعبنا. لن أضع خطتي وأنا أفكر (لا تدعهم يركضون)».

وشدد على أنه «يتعين علينا الذهاب الى هناك (أولد ترافورد) ومحاولة تسجيل هدف، اللعب بأسلوبنا ومحاولة اقتناص نتيجة إيجابية».

وعلى الرغم من خروج يونايتد فائزاً في مواجهة الدوري، كانت نسبة الاستحواذ والفرص الأخطر لمصلحة سيتي، ما دفع غوارديولا لإبداء رضاه عما قدمه فريقه بطل الدوري في الموسمين الماضيين، في المباراة السابقة.

وأوضح «باستثناء الدقائق الأولى (في مباراة الدوري) عندما سنحت لهم ثلاث أو أربع فرص، كنت راضياً عن الأداء الذي قدمناه والفرص التي صنعناها. أود اللعب بطريقة مماثلة».

من جهته، يأمل سولسكاير في أن يتمكن فريقه من تقديم أداء مماثل لمواجهة الدوري، على الرغم من معاناته من غيابات حالياً.

وقال في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي، بشأن الفوز السابق الذي أتى بعد أيام من التفوق على توتنهام: «علينا ان نهدف لتقديم أداء مماثل (...). حظينا بيومين جيدين ضد توتنهام وسيتي في فترة وجيزة. لذا نعرف أننا قادرون على تقديم ذلك بدنياً، لكن لكل مباراة حساباتها».

ويستعد يونايتد للمباراة، في ظل تواصل غياب لاعبي الوسط المؤثرين الاسكتلندي سكوت ماكتوميني والفرنسي بول بوغبا.

وأوضح المدرب «نأمل في أن يكون الجميع متوافراً، لكنني لا أعرف لأن البعض يتعافون من المرض أسرع من الآخرين (...). علينا فقط منحهم أطول وقت ممكن قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن».

وتوقع النرويجي ألّا يتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل صباح اليوم.

ولم يحدد سولسكاير أيضاً ما اذا كان سيجدد الثقة بالحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو الذي قدم مباراة جيدة ضد ولفرهامبتون، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 32 مباراة من أصل 52 خاضها.

ولدى سؤاله عن روميرو، أجاب «لا أستطيع أن أفشي لكم التشكيلة».

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في 29 يناير.

غوارديولا يتوقع أن يعتمد يونايتد خطة تقوم على التحركات السريعة.

سولسكاير يأمل أن يتمكن فريقه من تقديم أداء مماثل لمواجهة الدوري.

إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يُقام على ملعب الاتحاد 29 الجاري.