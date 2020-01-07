«هاتريك» رونالدو يُنسي يوفنتوس خيبة السوبر

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

وضع يوفنتوس خلفه خيبة خسارته مباراته الأخيرة لعام 2019 على يد لاتسيو في مسابقة الكأس السوبر، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث توالياً في الدوري الإيطالي بتغلبه على ضيفه كالياري 4-صفر بفضل ثلاثية وتمريرة حاسمة لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الإثنين، في المرحلة الثامنة عشرة.

وكان فريق المدرب ماوريسيو ساري أنهى 2019 بخسارته كأس السوبر أمام لاتسيو 1-3 في العاصمة السعودية الرياض، متلقياً هزيمته الثانية هذا الموسم في جميع المسابقات، والأولى كانت على يد لاتسيو 1-3 أيضاً في المرحلة 15 من الدوري.

لكن بطل «سيري آ» في المواسم الثمانية الماضية، وضع خلفه هذه الخيبة واستهل 2020 بأفضل طريقة، رافعاً رصيده الى 45 نقطة في الصدارة وحيداً بشكل مؤقت بانتظار مباراة إنتر ميلان مع مضيفه نابولي التي أقيمت في ساعة متأخرة أمس.