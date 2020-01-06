المدرب الجديد للمنتخب الصيني: حققت حلم طفولتي

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أعرب المدير الفني الجديد للمنتخب الصيني الأول لكرة القدم، لي تاي، عن سعادته البالغة بتولي منصب المدير الفني لمنتخب بلاده.

وأكد لي تاي، امس، أنه حقق حلم طفولته بتوليه منصب المدير الفني لمنتخب بلاده، خلفاً للإيطالي مارشيلو ليبي.

وأشار لي تاي (‏‏42 عاماً)‏‏ إلى أن عقده مع منتخب بلاده يمتد لخمسة أشهر فقط.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي: «في غضون 35 عاماً تحولت من طفل لا يعرف كيف يلعب الكرة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني».

وأضاف: «سعيد للغاية، يمكنني أن أقول لأطفالي ووالدي بكل فخر إنني حققت أكبر حلم في حياتي».