بالفيديو.. ماذا فعل كلب في تدريبات فريق شيفيلد قبل لقاء ليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

نشرت صحيفة «ذي الصن» البريطانية، اليوم، خبرا طريفا عن توقف التدريبات الأخيرة لفريق شيفيلد يونايتد بسبب قيام كلب بالدخول إلى أرضية «ستانلي بارك»، والتبول فيها، ثم المغادرة سريعا، وسط ضحكات اللاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق. يذكر أن شيفيلد سيحل ضيفا خلال ساعات على ليفربول في ملعب «أنفيلد»، ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز. وفي الوقت الذي لا يبدو شيفيلد خصما قويا لليفربول، إلا أن فوزه، إن حصل، سيعني صعوده إلى المركز الخامس، بدلا عن مانشستر يونايتد، الذي خسر أمس من أرسنال 2-0.

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