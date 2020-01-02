تركي آل الشيخ يلمح بالعودة إلى الأهلي المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لمح رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الى أنباء عودته إلى الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري بعد وقت كبير من المقاطعة ثم الصلح مرة أخرى، وذلك بصورة وتعليق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فاتحاً المجال أمام إمكانية عودته إلى النادي الأهلي من جديد.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد تناقلت، عقد آل الشيخ جلسة مع الخطيب، على هامش تأدية رئيس النادي الأهلي مناسك العمرة، وتم الاتفاق على منحه الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي مرة أخرى.

وقال آل الشيخ على صفحته الرسمية: «زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زيارة ودية وشرف بيت أخيه للاطمئنان على صحتي، قمنا بجولة في موسم الرياض، سأخضع قريباً لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأميركية، دعوته (محمود الخطيب) لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص، الأجواء كانت ودية وأخوية، ولم نتطرق لأي أمر رياضي، أنا الآن واحد من الجمهور، القرار عند محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط، بالتوفيق لنادي القرن. الأهلي أكبر فريق في منطقة الشرق الأوسط».