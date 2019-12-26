السوري عمر السومة في المركز 58 ضمن قائمة أفضل هدافي العالم

المصدر: جوني جبور - دبي

احتل لاعب الأهلي السعودي ومهاجم المنتخب السوري عمر السومة المركز 58 ضمن قائمة أفضل هدافي العالم، وذلك بحسب موقع "Club World Ranking"

وحصل السومة على المركز ضمن قائمة شملت 500 لاعباً من مختلف العالم، بعد إحرازه 22 هدفاً في عام واحد، مع العلم أن السومة لم يكن ضمن قائمة أفضل 100 لاعب أوائل عام 2018.

وحملت قائمة 2019 ثلاثة لاعبين عرب، هم المغربي عبد الرزاق حمدالله، والمصري محمد صلاح، والسوري عمر السومة، وذلك بعد ان احتل المغربي حمدالله لاعب النصر السعودية المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في القائمة بتسجيله 43 هدفاً مع فريقه، فيما جاء مهاجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري محمد صلاح في المرتبة الثانية عربياً والـ 34 عالمياً، بإحرازه 26 هدفاً، قبل أن يحل السومة كثالث أفضل اللاعبين العرب.

ويتصدر الدولي البولندي ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي المرتبة الأولى عالمياً بإحرازه 48 هدفاً، متقدما مركزين مقارنة بقائمة العالم الماضي، فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في المرتبة الثانية بإحرازه 45 هدفا.