إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات.. وتوبيخ مدير الكرة في الأهلي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كلٍّ من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ورئيس سموحة فرج عامر، عن حضور عدد من المباريات، على خلفية انتقادهما حكام الدوري المحلي. وأوضح بيان رسمي أن اللجنة قررت «منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 6300 دولار)، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة فريقه أمام سموحة».

من جهته، أوقف فرج عامر عن «المشاركة في أي نشاط رياضي، يتعلق بكرة القدم، مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات» بحق طاقم الحكام في مباراته ضد أسوان.

ووجهت اللجنة «توبيخاً» إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، حامل اللقب، «لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم».