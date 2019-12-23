بايرن ميونيخ يعيّن فليك مدرباً حتى نهاية الموسم

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمس، تعيين هانزي فليك مدرباً «حتى نهاية الموسم الحالي»، بعد أن تولى مهام تدريب النادي البافاري، عقب إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش، أوائل نوفمبر الماضي.

وجاء في بيان، على موقع النادي، أنه بعد فوز بايرن 2-صفر، على ضيفه فولسبورغ، في المرحلة 17 من الدوري المحلي، عُقد اجتماع بين الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه، والبوسني حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي، والمدرب هانزي فليك، وعلى أثره اتفق بايرن وهانزي فليك أن يبقى الأخير مدربا حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد البيان أن «تمديد عقده إلى ما بعد تلك الفترة، هو خيار صريح لبايرن ميونيخ».

وقال رومينيغه «نحن في بايرن سعداء بعمل هانزي فليك. تحت إشرافه كمدرب، كان التطور داخل المستطيل الأخضر رائعاً جداً، إن كان على صعيد جودة أدائنا أو النتائج التي حققناها».

وتابع رومينيغه، البالغ 64 عاماً: «لقد حققنا رقماً قياسياً جديداً في تاريخ دوري الأبطال (بنسخته الحديثة)، الذي بدأ منذ 28 عاماً، بتحقيقنا ستة انتصارات من ست مباريات في دور المجموعات. وفي البوندسليغا اقتربنا من صدارة الترتيب».

وقاد فليك مساعد المدرب السابق، البايرن منذ استلامه المهمة إلى الفوز في ثماني مباريات بمختلف المسابقات مقابل خسارتين. وأكد فليك (54 عاماً)، الذي كان، أيضاً، مساعد ليواكيم لوف، مدرب ألمانيا حين قادها إلى التتويج بكأس العالم 2014:« سعيد جداً أن بايرن لايزال يضع ثقته بي كمدرب. أنا أستمتع بالعمل مع الفريق والجهاز الفني. لقد حققنا مركزاً جيداً لننطلق منه في القسم الثاني من الموسم، إن في البوندسليغا، أو كأس ألمانيا، أو دوري الأبطال».

وأنهى بايرن دور الذهاب في البوندسليغا بالمركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ المتصدر، وضمن تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال، حيث سيلاقي تشلسي الإنجليزي.

فليك (54 عاماً) قاد

البايرن، منذ نوفمبر

الماضي، إلى 8

انتصارات، والخسارة

في مباراتين.