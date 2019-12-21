الأهلي يقهر الإسماعيلي بالفوز الـ7 على التوالي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

حقق الأهلي، حامل اللقب، فوزه السابع توالياً في الدوري المصري لكرة القدم، بتفوقه أول من أمس على مضيفه الإسماعيلي 1-صفر بهدف متأخر للبديل وليد سليمان، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة.

وسيطر الأهلي على معظم فترات اللقاء، لكنه اكتفى بهدف المخضرم سليمان في الدقيقة 78، ليرفع رصيده في صدارة الترتيب إلى 21 نقطة، بالعلامة الكاملة من المباريات السبع التي خاضها حتى الآن هذا الموسم، علماً بأن له مباراتين مؤجلتين مع غريمه الزمالك والمصري البورسعيدي.

وكان الأهلي الأفضل، لاسيما في الشوط الأول، لكن لاعبيه افتقدوا اللمسة الأخيرة أمام المرمى. وبدا واضحاً تأثير غياب الثلاثي رمضان صبحي وعمرو السولية وأحمد فتحي، بينما عاد من الإصابة التونسي علي معلول.

في المقابل، تراجع لاعبو الإسماعيلي للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة على مرمى محمد الشناوي.