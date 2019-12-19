ضمك السعودي يغازل مزيان العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكدت صحيفة الشروق الجزائرية أن نادي ضمك السعودي الذي يتولى قيادته المدرب الجزائري، نور الدين زكري، تقدّم بعرض رسمي لنادي العين من أجل الحصول على خدمات المهاجم عبدالرحمن مزيان خلال فترة التعاقدات الشتوية مطلع شهر يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إن المصادر ذكرت بأن اللاعب الجزائري الذي انتقل لصفوف العين بداية الموسم الحالي يرغب في اللعب بانتظام من اجل الحصول على فرصة مع الاستدعاء لقائمة المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا.

وغاب مزيان عن صفوف "الزعيم" لمدة شهرين بعد أن خضع لعملية جراحية نظافة غضروف الركبة في شهر أكتوبر الماضي لكنه عاد للمشاركة وسجل هدفاً في المباراة الماضية في شباك عجمان التي انتهت بفوز فريقه 4-1.