«وجوه ثلاثة قرود» تثير أزمة في ملاعب إيطاليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم وأ.ف.ب

تتعرض رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيري أ» لانتقادات حادة وشديدة منذ الاثنين الماضي، بسبب اختيارها ثلاث لوحات متجاورة تحمل رسومات لوجوه ثلاثة قرود، جرى تثبيتها في مقرها بمدينة ميلانو، ضمن حملتها لمكافحة العنصرية.

وعلى الرغم من أن الرابطة أرادت محاربة العنصرية، فإنها أوصلت رسالة خاطئة باللجوء إلى صور «القرود»، التي عادة ما تستخدم أصواتها وصورها من قبل العنصريين لمهاجمة اللاعبين من ذوي البشرة السوداء، وهو ما اعتبرته صحف ووسائل إعلام إيطالية وأندية محلية سقطة كبيرة من مسؤولي الرابطة الذين سمحوا بنشر تلك الإعلانات.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي ميلان، إيفان كازيديس في تصريحات صحافية، إنهم فوجئوا بتلك اللوحات، متسائلين عن السبب الذي دعا الرابطة لاستخدام صور القرود، وانتقد كذلك نادي روما ومسؤولين آخرين الرابطة، وقال الصحافي الشهير ليوناردو بيانكي إن «استخدام قرود في حملة ضد العنصرية لا علاقة له بالعمل الفني، بل هو سقطة».

وتقدم الرئيس التنفيذي للرابطة لويجي دي سيرفو، بالاعتذار مساء أول من أمس، لكل من شعروا بالاستياء إزاء تلك اللوحات. وكان دي سيرفو واجه انتقادات أوائل ديسمبر الجاري عندما ظهر مقطع صوتي يقول فيه إنه يجب حجب الإساءات العنصرية في الاستادات خلال البث التلفزيوني للمباريات.

في جانب آخر، دخلت الرابطة في مشكلة أكبر كذلك في الوقت الراهن، كونها أصبحت من دون قيادة، بعد إعلان ماريو سيكالا رحيله عن منصب الرئيس المؤقت لرابطة الدوري الإيطالي بسبب تضارب المصالح، لتصبح الرابطة بلا قيادة، حيث لم تنجح في انتخاب رئيس جديد لها.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أول من أمس، أن سيكالا استقال بعد أن كشف جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي أن سيكالا، الخبير القانوني وقاضي التحقيق، لم يعلن عن توليه منصب في لاتسيو المنافس في الدوري.

وكان سيكالا عين في أكتوبر الماضي رئيساً للجنة الإشراف في الاتحاد الإيطالي، لكنه رحل لتوليه الرئاسة المؤقتة للرابطة في الثاني من ديسمبر الجاري.

واجتمعت الأندية العشرون في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع، لكنها أخفقت في انتخاب رئيس جديد.

- رابطة الدوري

الإيطالي تقدمت

باعتذار رسمي

عن استخدام

صور القرود