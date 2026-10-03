الهند: قرود تخطف هواتف ونظّارات ومَحافظ السياح .. وتطلب فدية لإعادتها !

لم تعد بعض قرود المكاك في الهند تكتفي بخطف الطعام من المارة، بل طورت سلوكًا أكثر تعقيدًا يقوم على سرقة الهواتف والنظارات والمحافظ والاحتفاظ بها حتى يقدم أصحابها الطعام في المقابل، في مشهد يشبه عملية تفاوض كاملة بين الإنسان والحيوان.

وتتكرر الظاهرة بشكل لافت في مدن مقدسة مثل فريندافان وماثورا، وكذلك حول المعابد والأسواق في مناطق متعددة من شمال الهند.

وينقض القرد عادة على أحد الزوار وينتزع منه هاتفًا أو نظارة أو حقيبة، ثم يصعد إلى شرفة أو جدار مرتفع وينتظر حتى يبدأ صاحبه في عرض الطعام مقابل استعادة مقتنياته.

وتتنوع “الفدية” بين الموز وعبوات العصير والأطعمة المحلية، بينما لا يفرج الحيوان عن الغرض المسروق في بعض الحالات إلا بعد حصوله على الطعام الذي يريده.

وفي واقعة موثقة، استولى قرد على هاتف “سامسونغ إس 25 ألترا” تقترب قيمته من 100 ألف روبية، وظل على إحدى الشرفات بينما حاول الموجودون إغراءه بعبوات العصير.

ولم تنجح عملية الاستعادة إلا بعد وصول إحدى العبوات بالقرب منه، إذ ترك الهاتف يسقط واحتفظ بالمشروب.

ويحذر بعض العاملين في المعابد السياح من إظهار الأشياء اللامعة أو باهظة القيمة أمام القرود، وسط اعتقاد بأن الحيوانات أصبحت قادرة على تحديد الأشياء التي يكون الإنسان أكثر استعدادًا لتقديم الطعام من أجل استعادتها.

وتدعم دراسات سابقة أجريت على قرود تعيش قرب المعابد في بالي فكرة أن الحيوانات تستطيع التمييز بين الممتلكات الأعلى قيمة، مثل الهواتف والمحافظ والنظارات الطبية، وبين الأشياء الأقل أهمية.

وتتحرك بعض القرود في مجموعات تسيطر على مناطق محددة من الأسطح والجدران وأزقة الأسواق، بينما جربت السلطات وسائل عدة للحد من المشكلة، من بينها استخدام أشخاص متنكرين في هيئة قرود لانغور ونصب الفخاخ ومنع السكان والزوار من إطعام الحيوانات.

ويرى باحثون أن الاعتماد المستمر على الأطعمة البشرية الغنية بالسعرات، إلى جانب حصول القرود على الطعام بصورة متكررة من الزوار، ساعد في تعزيز جرأتها وربط وجود البشر بإمكانية الحصول على مكافآت غذائية.

