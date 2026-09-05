قرود هاربة تهاجم المارّة في مدينة سورية

هاجمت قرود هاربة عددًا من المواطنين السوريين، متسببة في إصابة 3 أشخاص بالعض ونقلهم إلى المستشفى.

وانتشرت على وسائل إعلام وصفحات محلية مقاطع مصورة توثق ظهور القرود في مدينة سلقين في ريف إدلب الغربي، ومحاولات السيطرة عليها، في مشهد أثار حالة من الدهشة والقلق بين السكان، قبل أن تتحول الواقعة من مشهد غريب إلى حادث استدعى تدخلًا طبيًا.

ووفق ما أورده تلفزيون سوريا، نقلا عن صفحة "مدينة سلقين" المحلية، تعرض 3 مدنيين، الأربعاء، لعضات من القرود، ونقلوا إلى مستشفى سلقين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولم تكشف المعلومات المحلية المنشورة تفاصيل عن طبيعة إصابات الأشخاص الثلاثة أو مدى خطورتها، كما لم يتضح حتى نشر التقارير الأولى مصير القرود أو الإجراءات التي اتُخذت للسيطرة عليها.

كذلك لم تحدد المصادر المحلية بشكل قاطع الجهة التي كانت تحتجز القرود قبل وصولها إلى الشوارع، وهو ما يجعل من غير الدقيق الجزم بمصدر الحيوانات في الواقعة.

لكن ظهور القرود في سلقين ليس الأول من نوعه.

فبحسب تلفزيون سوريا، شهدت المدينة حادثة مشابهة خلال الشهر الماضي، عندما هربت مجموعة من القرود من مدينة للملاهي وتجولت في عدد من الشوارع، قبل العثور عليها في حي القصور ومحاولة السكان الإمساك بها.

وأثارت الواقعة السابقة أيضا تفاعلا محليا، بعدما أظهرت مقاطع مصورة أحد القرود وهو يتجول في شوارع المدينة، بينما حاول عدد من الشبان السيطرة عليه وإعادته إلى مكان احتجازه.

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