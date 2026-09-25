وفاة زوجة كاتب هندي معروف بعد هجوم قرد عليها في منزلها

توفيت امرأة مسنة تبلغ من العمر 91 عاما في ولاية كارناتاكا جنوب الهند، بعد يوم من تعرضها لهجوم من قرد في منزلها.

وحددت العائلة الضحية باسم "بيغم"، زوجة الكاتب المعروف إم. إس. سافاداتي. وقالت العائلة إنها كانت تمشي في فناء منزلها في حي "بي. تي. باتيل ناغار" عندما هاجمها قرد فجأة ما أدى إلى سقوطها على الأرض.

والتقطت كاميرات مراقبة مثبتة خارج المنزل الحادث. وأضافت العائلة أن القرد هاجم ابنة الضحية أيضاً عندما هرعت لمساعدتها.

ونقلت الضحية إلى مستشفى خاص للعلاج، ورغم أنها بدت في البداية في حالة تعاف، فإن وضعها الصحي تدهور لاحقا وتوفيت أثناء تلقيها العلاج في اليوم التالي.

ويأتي الحادث وسط تقارير متكررة عن هجمات قرود على نساء مسنات في الهند، بعضها أوقع وفيات.

ففي 10 سبتمبر/أيلول، توفيت امرأة تبلغ 55 عاما بولاية أوتار براديش بعد سقوطها من سطح منزلها بينما كانت تحاول الهرب من قرود أحاطت بها أثناء نشرها الملابس.

كما سجلت حادثة مماثلة في 14 سبتمبر في شيملا بولاية هيماشال براديش، حيث توفيت امرأة بعد سقوطها من سطح منزل إثر هجوم مفاجئ لقرد ما أثار احتجاجات سكان طالبوا بتعويض لعائلتها وتسليط الضوء على تزايد هجمات الحيوانات البرية مثل القرود واللنغور والكلاب الضالة.

وفي مارس/آذار الماضي، توفيت امرأة تبلغ 65 عاما في كاكينادا بولاية أندرا براديش بعد أن طاردتها مجموعة قرود أثناء عودتها من الحقول، فسقطت وأصيبت إصابات قاتلة.