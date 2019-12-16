العين يعود للإنتصارات والشارقة يحافظ على الصدارة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حافظ الشارقة على صدارته لدوري الخليج العربي بفوز هام على النصر في اليوم الأول للجولة التاسعة من دوري الخليج العربي بنتيجة 3-1 ليتلقى العميد أول خسارة له هذا الموسم على ملعبه وأول خسارة تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب الكرواتي كرونسلاف، بعد 8 مباريات رفض فيها الخسارة، ورغم الأفضلية للعميد في الاستحواذ وإحصائيات المباراة إلا أن الشارقة نجح في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب النصر بالدفاع الحديدي المنظم.

وفي عجمان تلقى صاحب الأرض رباعية جديدة وهذه المباراة أمام العين الذي عاد من خلالها إلى الفوز بعد ثلاثة تعادلات بينما تلقى عجمان 10 أهداف في مباراتين أكدت وجود أزمة حقيقية تهدد الفريق بعد البداية المثالية، وفي بني ياس أكد الفريق أفضليته الفترة الأخيرة وتطوره وبعد تعادله مع الشارقة حقق الفوز هذا الجولة أمام حتا بهدف دون مقابل صعد بها خطوة في جدول الترتيب، أما الظفرة فرفض النصر أمام اتحاد كلباء وتعادل بهدف لكلا منهما، أما الجزيرة فنجح في تحقيق الأهم ومواصلة التقدم إلى الصدارة بفوز بهدف يتيم على الفجيرة الذي تلقى الخسارة السادسة على التوالي.