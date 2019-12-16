زيدان: إذا واجهنا ليفربول سنعمل على إقصائه

المصدر: باريس - أ.ف.ب

سيكون ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم (13 مرة)، الفريق الذي يريد الجميع تفاديه في قرعة الدور ثمن النهائي، اليوم، في مدينة نيون السويسرية.

فالنادي الملكي الذي أحرز اللقب للمرة الأخيرة عام 2018، في تتويج ثالث توالياً، هو أبرز الأسماء في المستوى الثاني من القرعة التي تقام في مقر الاتحاد القاري (ويفا) في سويسرا، بعدما حلّ ثانياً في ترتيب المجموعة الأولى خلف باريس سان جرمان الفرنسي.

ووزعت الفرق الـ16 التي تأهلت إلى ثمن نهائي المسابقة القارية، على مستويين، يضم الأول تلك التي احتلت المركز الأول في كل من المجموعات الثماني للدور الأول، والمستوى الثاني تلك التي حلت ثانية، وسيكون ريال أمام احتمال مواجهة فرق مثل ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، أو يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النادي الملكي سابقاً، أو مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا. لكن الأكيد أن ريال لن يكون في مواجهة غريمه الأزلي برشلونة، أو مواطنه فالنسيا، نظراً إلى أن قوانين القرعة تحول دون المواجهة في هذا الدور بين فريقين من الاتحاد الوطني ذاته، أو باريس سان جرمان نظراً إلى أن القوانين تمنع أيضاً المواجهة في ثمن النهائي بين فريقين تقابلا في دور المجموعات.

وقال المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، تعليقاً على احتمال مواجهة ليفربول ومدربه الألماني، يورغن كلوب، في استعادة لنهائي المسابقة عام 2018، «في حال لعبنا ضد ليفربول سنعمل على إقصائه، لا يمكننا القيام بشيء حيال القرعة».

من جهته، يجد ريال نفسه في موقف لا يحسد عليه.

الخيار «الأمثل» بالنسبة إليه على الورق في المستوى الأول، هو لايبزيغ الألماني الذي يبلغ هذا الدور القاري للمرة الأولى، لكنه من المنافسين على لقب البوندسليغا حتى الآن هذا الموسم، واعتلى الصدارة حتى بعد فوزه على فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة السبت في المرحلة الـ15.

توتنهام ومورينيو

ولا يخلو المستوى الثاني من أسماء أخرى قادرة على جعل مسار أندية المستوى الأول في ثمن النهائي مهمة شاقة، ومنها بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني في الموسم الماضي، وتوتنهام الذي حلّ وصيفاً لمواطنه ليفربول في نسخة 2018-2019، ويخوض المنافسات حالياً بقيادة مدرب جديد محنك أوروبياً هو البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسبق للأخير العائد إلى التدريب، في الأسابيع الماضية، بعد تعيينه على رأس الجهاز الفني لنادي شمال لندن، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أن رفع «الكأس ذات الأذنين الكبيرتين» عامي 2004 مع بورتو البرتغالي و2010 مع إنتر ميلان الإيطالي.

وقال مورينيو، هذا الأسبوع، بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثانية: «أعتقد أن متصدري المجموعات لا يرغبون في اللعب ضدنا، نحن من أقوى الفرق التي حلّت في المركز الثاني في مجموعتها».

تفاصيل القرعة

■تقام عند الساعة 15:00 ظهر اليوم بتوقيت الإمارات في مقر الاتحاد القاري (ويفا)، في مدينة نيون السويسرية.

■يشارك 16 فريقاً في قرعة ثمن النهائي (دور الـ16).

■المستوى الأول: برشلونة وفالنسيا، ليفربول ومانشستر سيتي، بايرن ميونيخ ولايبزيغ، يوفنتوس، وباريس سان جرمان.

■المستوى الثاني: أتالانتا ونابولي، أتلتيكو مدريد وريال مدريد، تشلسي وتوتنهام، بوروسيا دورتموند، وليون.

قواعد عامة

■تخوض الفرق المصنفة في المستوى الأول مباراة الإياب على أرضها.

■لن يخوض أي فريق مباراة في ثمن النهائي ضد فريق واجهه في دور المجموعات.

■لن يخوض أي فريق في ثمن النهائي مواجهة ضد فريقه من بلاده.