النصر يتصدر الدوري السعودي مؤقتاً

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

صعد النصر، حامل اللقب، إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتاً، عقب فوزه أول من أمس على ضيفه التعاون 2-1 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن المرحلة الـ11. وتقدم التعاون بهدف البوروندي سيدريك أميسي (19)، ورد النصر بهدفي البرازيلي جوليانو دي باولا (31)، وعبدالفتاح آدم (38).

ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة، فيما تراجع التعاون إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بعد خسارة أولى إثر أربعة انتصارات.

يذكر أن التعاون أكمل المباراة بـ10 لاعبين، بعدما طرد العليان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (83).

وقاد البرازيلي روجيريو كوتينيو فريقه الاتفاق للفوز على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، سجله في الدقيقة 87 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وصعد الاتفاق إلى المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، بينما بقي الفتح في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد خمس نقاط.