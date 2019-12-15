أوغسبورغ يتابع مغامرته و«يغرق» هوفنهايم

المصدر: برلين - أ.ف.ب

تواصلت نتائج هوفنهايم المخيبة، وعجز عن تحقيق الفوز للمرة الرابعة توالياً، بسقوطه على أرضه أمام ضيفه اوغسبورغ 2-4، أول من أمس، في المرحلة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم.

بدوره، تابع أوغسبورغ انتفاضته المميزة، محققاً فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، في ظل تألق فلوريان نيدرليشنر بثلاث تمريرات حاسمة، فصعد إلى المركز الـ10 مؤقتاً بفارق نقطة عن هوفنهايم الثامن.

سجل للفائز فيليب ماكس (11 و51 من ركلة جزاء)، والفنلندي فيردريك ينسن (56)، والبرازيلي اياغو (85)، وللخاسر الدنماركي روبرت سكوف (14)، والهولندي يوغن لوكاديا (80). وهذه المرة الأولى في تسع مباريات يسقط هوفنهايم على أرضه أمام أوغسبورغ.