محمد صلاح ونجوم ليفربول في لفتة إنسانية احتفالاً بأعياد الميلاد

المصدر: جوني جبور - دبي

ظهر هداف نادي ليفربول الإنجليزي والدولي المصري محمد صلاح، برفقة زملائه في فريق ليفربول، في صورة وذلك خلال زيارة لإحدى المستشفيات الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بالأورام، في لفتة إنسانية على هامش الاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس"، للاحتفال معهم.

وشارك صلاح، بجانب زملاءه ساديو ماني، وفيرجيل فان دايك، وشيردان شاكيري، والمدير الفني لفريق ليفربول الألماني يروغن كلوب، الاحتفالات مع الأطفال، وتخلل ذلك تقديم الهدايا لهم، بهدف اسعاد الأطفال ورفع الحالة المعنوية لهم.

كما تم عرض كأس دوري أبطال أوروبا، للمرضى والموظفين من أجل التقاط العديد من الصور لهم مع البطولة الغالية التي توج بها "الريدز" الموسم الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي.