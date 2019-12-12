تعرف إلى الفرق الصاعدة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اكتملت الفرق الصاعدة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في فبراير المقبل، وستقام قرعة المرحلة الجديدة يوم الإثنين المقبل، عقب نهاية دور المجموعات الذي لم يشهد مفاجآت ملحوظة، ولكن نتج عنه مواجهة مرتقبة في المرحلة القادمة لفريق ريال مدريد الذي حل في المركز الثاني، وهو ما قد يجعله في مواجهة صعبة في الدور القادم، وربما تكون أمام حامل اللقب فريق ليفربول أو مانشستر سيتي، أو باريس سان جيرمان.

ومع نهاية دور المجموعات صعد إلى دور الـ16 من البطولة كل من:

متصدر

برشلونة - ليفربول - باريس - لايبزيغ - فالنسيا - يوفنتوس - السيتي- البايرن

وصيف

الريال - نابولي - تشيلسي - توتنهام - ليون - دورتموند - الأتلتيكو - أتلانتا