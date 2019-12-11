محمد صلاح.. يكسر رقمين ويصل إلى الرقم 200

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية ولاعبي ليفربول السابقين كاتباً أسمه بأحرف من ذهب في قلعة النادي بعدما أحرز هدف عالمي اليوم في مباراته ضد سالزبورغ، في دوري أبطال أوروبا، هذا الهدف لم يكن عادياً بأي شكل من الأشكال إذا أن محمد صلاح من خلال هذا الهدف واصل كتابة الأرقام القياسية.

محمد صلاح بعد هدفه اليوم عادل رقم نجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي سواريز ولكن في عدد مباريات أقل، كما كسر رقم الأسباني توريس، في عدد الاهداف مع ليفربول

محمد صلاح 82 هدف في 125 مباراة

لويس سواريز 82 هدف في 133 مباراة

توريس 81 هدف في 142 مباراة

كمل وصل اللاعب المصري محمد صلاح إلى هدفه رقم 200 فى مسيرته مع الاندية و المنتخب المصرى، ولا يزال أمامه الكثير ليحققه هذا اللاعب الرائع