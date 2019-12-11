«أمازون» تبثّ مباريات الأبطال في ألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن شركة أمازون الأميركية فازت بحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ألمانيا عبر الإنترنت، اعتباراً من عام 2021، وذلك عبر «أمازون برايم فيديو»، المزودة لخدمات الفيديو حسب الطلب.

وأوضحت مجلة «دي.دبليو.دي.إل»، أمس، في تقرير إخباري، أن أمازون اشترت حقوق بث مباريات القمة من المباريات التي تقام، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن مباريات دوري الأبطال تعرض في ألمانيا حالياً عبر شبكة سكاي التلفزيونية، وخدمة «دي.إيه.زد.إن» للبث المباشر حسب الطلب، وبشكل حصري فقط.

ونقلت المجلة عن أليكس جرين مدير خدمة «برايم فيديو سبورت يوروب» التي تقدمها أمازون، قوله: «نتطلع إلى عرض دوري أبطال أوروبا، أحد أروع مسابقات الأندية في العالم».