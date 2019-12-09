تصريح صادم من غوارديولا حول مانشستر سيتي

المصدر: أحمد طارق-دبي

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، إن فريقه لا يستطيع مقارعة أكبر الأندية في أوروبا حالياً.

وخسر سيتي 1-2 أمام غريمه مانشستر يونايتد قي الدوري الممتاز يوم السبت، ليتجرع الهزيمة الرابعة له هذا الموسم ويبقى حامل اللقب في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وتفوق يونايتد تماماً في الهجمات المرتدة على سيتي الذي بدا ظلاً باهتاً لفريق فاز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي.

وأبلغ غوارديولا شبكة سكاي سبورتس: "هذا هو المستوى الذي نواجهه، أمام ليفربول ويونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس، إنها الفرق التي يتعين مواجهتها لكن الحقيقة الآن أننا لا نستطيع منافستها حالياً".

وتابع: "يجب أن نتحسن، يجب أن نتقبل هذا الأمر ونتطلع للأمام، يتعين أن نشعر بذلك كفريق حتى نتحسن، يجب أن نتقبل الحقيقة الآن ونعمل على التحسن".