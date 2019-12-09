غوارديولا: سيتي لا يستطيع منافسة كبار أوروبا

المصدر: خالد صديق - دبي

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إن فريقه لا يستطيع مقارعة أكبر الأندية في أوروبا حاليا.

وخسر سيتي 2-1 أمام غريمه مانشستر يونايتد قي الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي ليتجرع الهزيمة الرابعة له هذا الموسم ويبقى حامل اللقب في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وأبلغ غوارديولا شبكة سكاي سبورتس "هذا هو المستوى الذي نواجهه أمام ليفربول ويونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس، إنها الفرق التي يتعين مواجهتها لكن الحقيقة الآن اننا لا نستطيع منافستها حالياً".

وتابع "يجب أن نتحسن، يجب أن نتقبل هذا الأمر ونتطلع للأمام، يتعين أن نشعر بذلك كفريق حتى نتحسن، يجب أن نتقبل الحقيقة الآن ونعمل على التحسن".

وقال غوارديولا "الحقيقة تقول إننا نتأخر بفارق 14 نقطة عن الصدارة بسبب أخطاء ارتكبناها وبسبب كفاءة المنافسين وبسبب الاخفاق في السيطرة على بعض الأمور".

وتابع "نحن في بداية ديسمبر وأمامنا مسابقات أخرى ومباريات أخرى للقتال من أجل الفوز بها والعمل على التحسن".

وسيعود سيتي للمنافسات يوم الأربعاء بمواجهة مستضيفه دينامو زغرب في دوري الأبطال بعد أن حسم الفريق الإنجليزي التأهل لدور خروج المغلوب بصفته متصدر المجموعة الثالثة.