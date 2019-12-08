كلينسمان سعيد بأول نقطة مع فريقه الجديد

المصدر: برلين - د.ب.أ

أبدى النجم التاريخي لكرة القدم، الألماني يورغن كلينسمان، سعادته الكبيرة بتحقيق نقطة في أول مباراة مع فريقه الجديد هرتا برلين الألماني، بعد التعادل مع آينتراخت فرانكفورت 2-2، مساء أول من أمس، في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليغا). وقال مدرب هرتا برلين في تصريح صحافي: إنها خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لنا.

وكان هرتا برلين قريباً من تحقيق الفوز خارج ملعبه، حيث تقدم في المباراة بهدفين سجلهما دودي لوكيباكيو وماركو جروجيتش في الدقيقتين 30 و63، لكن فرانكفورت رفض الهزيمة وتعادل بهدفين سجلهما مارتين هينتيرجير وسيباستيان رود في الدقيقتين 65 و86. ولايزال هرتا برلين، الذي خسر مبارياته الخمس السابقة في الدوري، بالمركز السادس عشر بجدول المسابقة، لكن كلينسمان قال إنه سعيد لما قدمه الفريق تحت قيادته حتى الآن.