الزمالك يحدد مصير ميتشو بعد ثلاثية مازيمبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن نادي الزمالك يستعد لمرحلة جديدة من التغييرات، بعد خسارة القاسية أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة وهي الخسارة الثانية على التوالي للفريق بعد الخسارة أمام إنبي بالدوري المصري، وسيكون الضحية أيضا المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، حيث أكدت التصريحات المصرية استقرار مجلس إدارة الفريق على الإطاحة بالمدرب الصربي وتعيين بديلاً مؤقتاً لقيادة الفريق.

وكان الزمالك قد خسر في أولى مبارياته بدوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة، وقبلها كان قد خسر من إنبي في الدوري المصري وهي الأولى للفريق بالجولة السادسة للبطولة.

وأكد المدرب الصربي في تصريح لموقع “يلا كورة”، أنه سيرسل وكيله إلى النادي للاتفاق على صيغة إنهاء التعاقد مع الزمالك، على الرغم من وجود جلسة كان من المفترض أن تجمع مع إدارة القلعة البيضاء، وأوضح الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" أنه بات على أعتاب الرحيل بصورة رسمية من مهمة تدريب الزمالك، مع نيته بإيفاد وكيله لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء لإنهاء كافة الأمور.

وقال ميتشو في تصريحاته: "لم يحدث شيء مع إدارة الزمالك، سأرسل وكيلي ليخرجني من هذا الموقف"، وأكمل: "سنجتمع قريبًا، ولكن أولًا وكيلي يحتاج إلى إيجاد صيغة مناسبة للانفصال بيني وبين الزمالك، لا يمكنني قول أكثر من ذلك حتى أكون خارج النادي".

وطبقا لما جاء في المواقع المصرية، يبدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك أستقر على توجيه الشكر للمدرب الصربي ميتشو ليرحل عن تدريب الفريق بعد سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، وتوصل مجلس إدارة نادي الزمالك لقرار بمنح المهمة مؤقتاً للمدرب عصام مرعي من أجل قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أخر.