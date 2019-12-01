الترجي التونسي يهدد الأهلي المصري

المصدر: أحمد طارق - دبي

اقترب الترجي التونسي من معادلة رقم الأهلي المصري، في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الترجي فوزاً غالياً على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب "محمد الخامس" بمدينة "الدار البيضاء" المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الترجي بطل النسختين الماضيتين من مسابقة دوري الأبطال، في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة 16 على التوالي، ولم يتذوق مرارة الهزيمة منذ ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، عندما خسر أمام الاهلي 1-3، في المباراة التي جمعتهما بملعب "برج العرب".

ويفصل الترجي 3 مباريات لمعادلة الرقم القياسي للنادي الأهلي الذي حققه تحت قيادة المدرب مانويل جوزيه موسم 2005-2006، بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم 19 مباراة متتالية.