بالصور.. تعرف إلى أجمل 10 حكام سيدات عالمياً في كرة القدم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر موقع “دومي سبورت” تقريراً عن أجمل حكام سيدات في لعبة كرة القدم بالعالم،حيث أكد أن حكام كرة القدم السيدات لفتت انتباه الجميع إلى مظهرهن الرائع، واختار الموقع أجمل حكام كرة القدم من الإناث وتم تصنيفهم بالترتيب تحت عنوان “قابل أجمل 10 حكام سيدات في العالم وهم:-

فرناندا كولومبو أوليانا - البرازيل

فرناندو هي حكم مساعد تبلغ من العمر 28 عامًا في الدوري البرازيلي وصنعت ضجة كبيرة على الإنترنت بمظهرها الذي يشبه عارضة الأزياء وقوتها في اتخاذ قرارات حاسمة ولديها معرفة هائلة باللعبة، وادعت ذات مرة أن هدفها هو العمل على أعلى مستوى في البرازيل.

أوريلي سارا بولييه - سويسرا

أوريلي سارا بولير حاكمة محترفة تبلغ من العمر 27 عامًا في سويسرا، وهي حاكمة متفرغة في (بطولات الهواة السويسرية) وتأمل أن تجعل حياتها المهنية بارزة.

ايلينا تامبيني - ايطاليا إيلينا تامباني هي عارضة أزياء وحكم كرة القدم متفرغة في بطولات كرة القدم الصغيرة في إيطاليا، وتحظى بالاهتمام أثناء قيامها بوظيفتها كمسؤولة في مباراة كرة القدم، وكانت تعمل في دوري الدرجة الأولى، العديد من مشجعي كرة القدم يعتبرونها أجمل حكم أنثى في العالم.

سيان ماسي إليس - إنجلتر

اسيان ماسي هي مساعد حكم يبلغ من العمر 32 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت مسئولة عن عدد من المباريات في Superleague للاتحاد النسائي لكرة القدم.

كما أدارت مباريات دوري أبطال أوروبا UEFA وكأس العالم للسيدات FIFA، كانت إليس منتشرة في جميع وسائل الإعلام في عام 2013 عندما قامت بطرد مدافع مانشستر يونايتد رافائيل لركله ديفيد لويز لاعب تشيلسي.

كاتي باترسون

كاتي لويز باترسون ، البالغة من العمر 24 عامًا، بدأت مسيرتها في التحكيم في ولاية إيلاوارا قبل أن تنتقل إلى اتحاد كرة القدم بسانت جورج ثم إلى فرع حكام كرة القدم بالدوريات في ولاية نيو ساوث ويلز

كلوديا أومبيريز الأوروغوايانية كلوديا أومبيريز البالغة من العمر 36 عامًا والتي قاتلت من أجل العودة إلى القمة وتحقيق حلم، وعينت مدربًا يساعدها بقوة للإستمرار وتقول: "أحب أن أرى المزيد من النساء يحكمن كرة القدم للرجال”، إنها تفكر مرة أخرى في كأس العالم تحت 17 سنة الهند 2017 FIFA للرجال ، التي شاركت فيها مع زملائها الحكام.

لوسي أوليفر

لوسي أوليفر تبلغ من العمر 28 عامًا ، وهو حاكم من المستوى الثالث، وتعرضت لوسي الشهر الماضي لتهديدات على تويتر ، وتعرضت لإساءة المعاملة من خلال صندوق رسائل من منزلها، وتلقت نصوصًا مسيئة بعد نشر رقم هاتفها المحمول على الإنترنت، وقالت: ”لقد توقفت عن العمل على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوعين وقمت الآن بتغيير الإعدادات الخاصة بي حتى لا أتلقى إشعارات إلا إذا كان شخص ما أتابعه.

كاتالين كولكسار

تم تعيين المجرية كاتالين كولكسار في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجه إلى فرنسا في يونيو لحضور كأس العالم للسيدات، نظرًا لأنها كانت قد حكمت نهائيًا من قبل ، وتعتبر مباراة الدور نصف النهائي هي الأعلي الذي يمكن أن تحصل عليه، وهو مؤشر على أنها شهدت موسمًا رائعًا آخر، ستكون هذه هي لعبة كاتالين في دوري أبطال أوروبا الثلاثين وتعيينها الرسمي في مباراة UEFA الـ 90.

وتضم قائمة الحكام السيدات عدداً أخر في ملاعب كرة القدم مثل حكمة الساحة المغربية فتيحة الجرمونى، وحكمة الساحة الإيطالية كلوديا رومانى