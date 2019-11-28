كلينسمان مدرباً لهرتا برلين

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلن نادي هرتا برلين، أمس، تعاقده رسمياً مع يورغن كلينسمان، المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة، للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي العاصمة الألماني أقال مدربه إنتي كوفيتش، الذي استلم تدريب الفريق في يوليو الماضي، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام أوغسبورغ صفر-4 في الدوري المحلي (الأحد).

وكان كلينسمان الفائز بكأس أوروبا عام 1996 وبكأس العالم عام 1990، عيّن مطلع نوفمبر الجاري في المجلس الاستشاري لهرتا برلين. وبعد اعتزاله اللعب نهائياً، عيّن مدرباً لمنتخب ألمانيا عام 2004 وبقي حتى نهاية مونديال 2006، عندما حل فريقه ثالثاً في كأس العالم التي استضافها على أارضه. وستكون المباراة الرسمية الأولى لهرتا برلين بإشراف كلينسمان على الملعب الأولمبي في برلين ضد دورتموند، السبت المقبل، في الدوري.