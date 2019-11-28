«نقطة» للبحرين وعُمان في «خليجي 24»

المصدر: الدوحة - د.ب.أ

خيّم التعادل السلبي على مباراة المنتخبين العماني والبحريني لكرة القدم، أمس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24). واستهل المنتخب العماني حملة الدفاع عن لقبه، بإحراز نقطة واحدة، كما حصل المنتخب البحريني على نقطة واحدة، ليقتسم الفريقان صدارة المجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي السعودية والكويت.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، بعد أداء متوسط المستوى من الفريقين، لا يرقى لمستواهما المعهود. وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء نسبياً، لكن ظلت الخطورة الحقيقية غائبة عن المرميين معظم الوقت، ولم تظهر إلا في ربع الساعة الأخير من المباراة دون جدوى، ليستمر التعادل السلبي الذي بدا معبراً عن مستوى الأداء في معظم أحداث المباراة.