صلاح يعود للعب مع «الريدز» اليوم

المصدر: حميد نعمان - دبي

تشهد مباراة القمة بين ليفربول ونابولي، اليوم، على استاد «أنفيلد»، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا ضمن دور المجموعات، عودة النجم المصري ومهاجم «الريدز»، محمد صلاح، للمشاركة في المباريات، بعد أن غاب عن اللقاء الأخير ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، السبت الماضي، الذي شهد فوز ليفربول 2-1 واستمراره في صدارة الدوري.

وجدد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، في تصريح صحافي التأكيد على قدرة النجم المصري على المشاركة في لقاء اليوم، بعد أن قال، عقب مباراة كريستال بالاس، إن غياب صلاح عن تلك المباراة كان لإراحته وتجهيزه للقاء المهم والحاسم اليوم.

من جانبها، كشفت صحيفة «ميترو» الإنجليزية، أمس، أن صلاح لم يكن يعاني أي إصابة، وكان يأمل بشدة في المشاركة، لكن خاب أمله حين أبقاه كلوب على مقاعد البدلاء، ونقلت عن زميله روبيرتسون قوله: «كان يعتقد أنه سيلعب، ثم فوجئ بقرار المدرب، لكنه في النهاية ملتزم بالقرار الفني مهما كان».