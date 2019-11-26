ليفربول: «كفو يا شباب الهلال اللقب الآسيوي».. نراكم في كأس العالم للأندية

المصدر: جوني جبور-دبي

وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة إلى نادي الهلال السعودي، يبارك فيها فوز «الزعيم» ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وتأهله لكأس العالم للأندية.

وكتب «ليفربول» على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كفو يا شباب الهلال كفوو! نراكم قريباً في كاس العالم للأندية».

وكان الهلال السعودي قد توج، أمس، بلقب أبطال آسيا، عقب تجديده الفوز على «أوراوا» الياباني في لقاء الإياب 2-صفر، عقب الفوز ذهاباً بنتيجة 1-صفر، ليتأهل «الزعيم» إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019، في منافسة على لقب البطولة العالمية، التي سيواجه فيها كلاَ من ليفربول، ومونتيري المكسيكي، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، وفلامنغو البرازيلي، والترجي التونسي، والسد القطري.