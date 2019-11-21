دورتموند يجدد عقده مع "بوما"

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم، تمديد تعاونه مع شركة بوما للمستلزمات الرياضية، بعقد رعاية جديد مربح يستمر حتى 2028.

قال الرئيس التنفيذي، هانز يواخيم فاتزكه، اليوم في بيان: "لسنوات طويلة كانت بوما أكثر من مورد وراعي لنادي بروسيا، كانت لها ثقلها في هيكل المساهمين لنادينا أيضاً".

وأضاف: "شراكتنا نمت وتخطت كل الحدود الطبيعية لعلاقة عمل، نريد إضافة فصل جديد لقصة نجاحنا المشترك في السنوات المقبلة".

ولم يعلن دورتموند عن قيمة الصفقة، ولكن مجلة كيكر الألمانية، وصحيفة رور ناخريشتين، ذكرتا أن العقد زاد ثلاثة أضعاف لما يقرب من 30 مليون يورو (33.2 مليون دولار) في الموسم.