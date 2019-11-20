غوارديولا مستمر في تدريب سيتي حتى 2021

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أكد وكيل مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني غوارديولا، جوسيب ماريا أوروتبيج، أن المدرب مستمر في عمله مع مان سيتي حتى عام 2021، ووصف عودته لتدريب بايرن ميونيخ بالشائعات. وقال أوروتبيج، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، أمس: غوارديولا لديه ذكريات جيدة في ميونخ، ولايزال لديه أصدقاء هناك. لكنه لم يُبدِ في أي وقت رغبة في العودة للتدريب بألمانيا.

جاء ذلك بعد أن أثار أوروتبيج التكهنات حول احتمالات انتقال غوارديولا، عندما صرح لموقع «سبوكس.كوم»، قائلاً «في كرة القدم، لا يوجد شيء مؤكد».

ويبحث بايرن ميونخ عن مدير فني جديد، بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش من المنصب، في وقت سابق من الشهر الجاري، وقد أسند النادي البافاري مهمة الفريق إلى هانسي فليك، بشكل مؤقت، حتى نهاية العام الجاري.