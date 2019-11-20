بالأرقام.. منتخب الجزائر بين الأفضل في العالم

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أنهى المنتخب الجزائري لكرة القدم مشواره، في عام 2019، بفوز صعب ومستحق على ضيفه منتخب بوتسوانا، أكد به أحقية النتائج المبهرة التي ما فتئ يسجلها منذ عام كامل، وكان أبرزها فوزه بكأس أمم إفريقيا في مصر، لتؤكد هذه الأرقام أنه بين أفضل المنتخبات العالمية في العام الجاري.

ومنذ خسارته أمام مضيفه منتخب بنين صفر-1، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي جرت بمصر، لم يعرف «الخضر» أي خسارة أخرى في 17 مباراة، منها 11 رسمية، منذ 18 نوفمبر 2018، تاريخ فوزه على مضيفه توغو 4-1.

وفي عام 2019، لعبت الجزائر 14 مباراة، بينها ست مباريات ودية، حقق الفوز فيها جميعا (10 في مباريات رسمية، و4 في مواجهات ودية).

وتألقت الجزائر بشكل لافت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت بمصر، حيث توجت بلقبها الثاني بعد 1990، بعدما لعبت سبع مباريات فازت فيها كلها، رغم تجاوزها كوت ديفوار في دور الـ8 بركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد التمديد.

وسجلت تشكيلة المدير الفني، جمال بلماضي، 29 هدفاً منها 19 في المواجهات الرسمية، في حين تلقت سبعة أهداف، أربعة منها ودية.

النتائج المذهلة التي حققها بلماضي، على رأس المنتخب الجزائري، مكنته من تحطيم الرقم القياسي للمدرب الراحل عبدالحميد كرمالي، الذي قاد «الخضر» إلى 15 مباراة دون هزيمة، وجعلته يتطلع بلاشك لتحقيق المزيد والاقتراب من أفضل المنتخبات في العالم.

لعبت الجزائر 14 مباراة في 2019، فازت فيها جميعاً، بينها 10 مباريات رسمية، و4 ودية.