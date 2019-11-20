أوزبكستان تستعيد الصدارة بفوزها على فلسطين

المصدر: طشقند - أ.ف.ب

استعاد المنتخب الأوزبكي صدارة المجموعة الرابعة، في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023، بعد الفوز أمس على ضيفه الفلسطيني 2-صفر في طشقند، بالجولة السادسة. ويدين المنتخب الأوزبكي بفوزه للاعب وسط روستوف الروسي، إلدور شومورودوف، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 17 و58.

وكانت فلسطين تغلبت على أوزبكستان بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى، على ملعب فيصل الحسيني في رام الله، وهو الوحيد لها في التصفيات حتى الآن. في المقابل، حققت أوزبكستان فوزها الثالث في التصفيات، وعوضت خسارتها أمام ضيفتها السعودية 2-3، في الجولة الخامسة، الخميس الماضي، واستعادت منها الصدارة كون المنتخب «الأخضر» ارتاح في هذه الجولة. ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام السعودية التي لعبت مباراة أقل.