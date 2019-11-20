المطوع يقود الكويت إلى فوز صعب على نيبال

المصدر: الكويت - أ.ف.ب

قاد بدر المطوع منتخب الكويت لكرة القدم إلى تحقيق فوز صعب وثمين على نيبال 1-صفر، أمس، والانفراد بالتالي بالمركز الثاني في المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وسجل المطوع الهدف الوحيد في الدقيقة 28، رافعاً رصيد «الأزرق» إلى 10 نقاط، خلف أستراليا المتصدرة، والتي تغيب عن هذه الجولة (12 نقطة)، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (ثلاث نقاط). وأقيمت المباراة في إطار الجولة السادسة من التصفيات، علماً بأن أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً)، ستضمن التأهل لنهائيات كأس آسيا والدور الثالث من تصفيات كأس العالم. في المقابل، تنتقل المنتخبات الـ24 التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس آسيا. واستضافت عاصمة بوتان، تيمفو، وتحديداً استاد «تشانغ لي ميثانغ»، اللقاء بعدما تعذرت إقامته على أرض نيبال، بسبب عدم صلاحية ملعبها الرئيس.