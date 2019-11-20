«أسود الأطلس» يستعيد توازنه بفوز كبير على بورندي

المصدر: بوغمبورا - أ.ف.ب

استعاد منتخب المغرب توازنه في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقررة نهائياتها في الكاميرون عام 2021، بفوز كبير على مضيفه البوروندي 3-صفر، أمس، على ملعب «أنتواري» في بوغمبورا بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل مدافع أياكس أمستردام الهولندي، نصير المزراوي (26)، ومهاجم ليغانيس الإسباني يوسف النصيري (39)، ومدافع بوروسيا دورتموند الألماني المعار من ريال مدريد الإسباني أشرف حكيمي (83)، الأهداف.

وكان «أسود الأطلس» افتتح التصفيات بتعادل مخيب، مع ضيفه الموريتاني سلباً في الرباط، الجمعة الماضية، في الجولة الأولى.

وانتزع المنتخب المغربي، الذي حقق فوزه الأول في ثاني مباراة رسمية، بقيادة مدربه الجديد البوسني الفرنسي وحيد خليلودزيتش، صدارة المجموعة مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تحل ضيفة على موريتانيا لاحقاً.

وأجرى خليلودزيتش أربعة تعديلات على تشكيلته، وكانت المفاجأة إشراك حكيمي جناحاً أيمن، إلى جانب الثنائي النصيري ومهاجم أنجيه الفرنسي رشيد العلوي، الذي لعب أساسياً على حساب لاعب وسط بنفيكا البرتغالي عادل تاعرابت. كما أشرك مدافع ريال بيتيس الإسباني زهير فضال، ولاعب وسط خيتافي الإسباني فيصل فجر، ومدافع ديجون الفرنسي حمزة منديل، أساسيين على حساب مدافع رينس الفرنسي يونس عبدالحميد، وجناح النصر السعودي نورالدين أمرابط، والوافد الجديد لاعب وسط ستاندار لياغ البلجيكي سليم أملاح.