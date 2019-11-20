البحرين تفرض التعادل على العراق في التصفيات الآسيوية

المصدر: عمان - د.ب.أ

فرض المنتخب البحريني التعادل السلبي على نظيره العراقي، أمس، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وكان المنتخب العراقي هو الأفضل على مدار شوطي المباراة، ولاحت للفريق أكثر من هجمة خطيرة، لكن دون أن يتم استثمارها على النحو الأمثل.

وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، مقابل تسع نقاط للبحرين في المركز الثاني.

ومر أول ربع ساعة من اللقاء دون أي فرص حقيقية على المرميين، مع انحصار اللعب في منتصف الملعب، في ظل خوف كل فريق من تلقي هدف مباغت قد يصعب من المهمة.

وجاء أول ملامح الخطورة في الدقيقة 34، بعدما توغل إبراهيم بايش بالكرة داخل منطقة الجزاء البحرينية، وسدد كرة قوية لكنها ضلت طريقها للشباك. وقبل دقيقة واحدة من نهاية اللقاء، أوشك البديل علاء عباس أن يخطف هدف الفوز لأسود الرافدين عبر ضربة رأس قوية، لكن حارس البحرين واصل تألقه، وأنقذ مرماه من هدف محقق.