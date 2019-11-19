قمة بحرينية - عراقية عنوانها «صدارة»

المصدر: عمان - أ.ف.ب

يشعل صراع الصدارة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين العراقي والبحريني لكرة القدم على استاد عمان الدولي اليوم في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وللمرة الثانية على التوالي يخوض المنتخب العراقي مباراته في العاصمة الاردنية عمان، بعد الأولى ضد إيران (2-1) الخميس الماضي.

وكان من المقرر أن يستضيف منتخب أسود الرافدين المباراتين على استاد مدينة البصرة الجنوبية، بيد أنه أرغم على اختيار عمان مكاناً لاستضافتهما بسبب الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ الأول من أكتوبر الماضي، لاسيما في بغداد والمناطق الجنوبية، تخللتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 330 شخصاً.

ويأمل المنتخب العراقي مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في التصفيات ورفعها إلى أربعة، وتوسيع الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين البحرين الثانية، والاقتراب أكثر من النهائيات، والوجود في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وستكون القمة العراقية البحرينية مثيرة وقوية بالنظر إلى مواجهتهما في الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل 1-1.