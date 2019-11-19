الأردن يأمل تدارك الموقف الحرج في التصفيات المزدوجة

المصدر: عمان - أ.ف.ب

يأمل المنتخب الأردني باستعادة التوازن عندما يستضيف تايوان اليوم على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. ومُني الأردن بخسارته الأولى في التصفيات عندما سقط على أرضه أمام ضيفه الأسترالي، فتراجع إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف خلف الكويت التي أكرمت وفادة تايوان الأخيرة من رصيد بتسعة أهداف نظيفة.

ويدرك منتخب الأردن وضعه الحرج في التصفيات، بعد إهداره خمس نقاط على أرضه وأمام جماهيره (تعادل مع الكويت سلباً)، الأمر الذي يجعله تحت ضغط الحاجة لعدم التفريط بأي نقطة في مبارياته الأربع المتبقية، علماً بأن مباراة اليوم ستكون الرابعة والأخيرة له على أرضه، حيث سيحل بعدها ضيفاً على منتخبات الكويت ونيبال وأستراليا شهري مارس ويونيو المقبلين.