تعادُل بطعم الفوز لموريتانيا أمام المغرب.. وتونس تقسو على ليبيا

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

استهل المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم 2021، المقررة في الكاميرون، بتعادل سلبي مخيب مع جاره الموريتاني، فيما ضربت تونس بقوة بفوزها على جارتها ليبيا 4-1، أول من أمس، في الجولة الأولى.

وكان المنتخب المغربي الطرف الأفضل، وخلق العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، خصوصاً من مهاجم ليغانيس الإسباني، يوسف النصيري، بيد أن حارس موريتانيا، ناموري دياو، فرض نفسه نجماً للمباراة، وقاد منتخب بلاده إلى انتزاع نقطة ثمينة، تعتبر بمثابة فوز. وهي المباراة الرسمية الأولى للمغرب بقيادة مدربه الجديد، البوسني الفرنسي وحيد خليلودزيتش، خليفة مواطنه، هيرفيه رونار، المنتقل لتدريب السعودية.

وكان منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى افتتح الجولة الأولى بفوزه على ضيفه البوروندي 2-صفر. وفي الجولة الثانية تلعب موريتانيا مع جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما يحل المغرب ضيفاً على بوروندي.