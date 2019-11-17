فنلندا تصنع التاريخ وتتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات أوروبا

المصدر: هلسنكي - أ.ف.ب

بلغت فنلندا نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على ضيفتها ليشتنشتاين 3-صفر، أول من أمس، بهلسنكي، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات 2020.

وتدين فنلندا بفوزها إلى مهاجم نوريتش سيتي، الإنجليزي تيمو بوكي، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء، و75، بعدما افتتح لها مهاجم فريق بوريسوف، جاسه تيومينن، التسجيل في الدقيقة 21.

وحجزت فنلندا التي لم تسبق لها المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم، البطاقة الثانية عن المجموعة، ولحقت بإيطاليا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى.

وهو الفوز السادس لفنلندا في التصفيات مقابل ثلاث هزائم، فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف إيطاليا، التي تابعت انتصاراتها المتتالية بتغلبها على مضيفتها البوسنة 3-صفر.