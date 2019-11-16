بالفيديو.. محمد صلاح ينافس ترامب وبوتين وجنيفر لوبيز في تصويت جديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض النجم العربي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي تحدي جديد وجائزة شخصية جديدة وفريدة من نوعها بعدما تواجد إسمه في تصويت جديد لمجلة “تايم” الأمريكية لإختيار “شخصية عام 2019” والتي سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل.

وذكرت المجلة أن أسم محمد صلاح، يتواجد مع عدد كبير من الشخصيات الشهيرة، من رؤساء دول وفنانين ورياضيين عالميين، من أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسبي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعد حصوله على جائزة «نوبل» للسلام، ولاعب كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح.

وتشمل القائمة أيضا: الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني، شي جينج بينج، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وجو بايدن، منافس ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

كما تضمن التصويت اسم مؤسس شركة «أمازون» الأمريكية للتسويق الإلكتروني، الملياردير جيف بيزوس، ومؤسس موقع «فيسبوك»، مارك زوكربرج، والمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، وأصغر عضوة في الكونجرس الأمريكي، أليكساندريا أورتيجا كورتيز، وطاقم عمل مسلسل «صراع العروش»، الذي اختتم آخر مواسمه هذا العام، كذلك شملت القائمة: المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، والممثل الأمريكي، كيانو ريفز.