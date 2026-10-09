كان طبيباً نفسياً وضابطاً في الجيش .. أمريكا تقرر إعدام "نضال حسن" في بث مباشر على التلفزيون

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، امس، أن إعدام الضابط نضال مالك حسن، المدان بقتل 13 شخصا في إطلاق نار بقاعدة فورت هود العسكرية عام 2009، سيُبث مباشرة، على أن يُنفذ رميا بالرصاص في القاعدة العسكرية يوم 3 ديسمبر، وفق ما أعلنه وزير الحرب بيت هيغسيث.

وقال هيغسيث، في مقابلة مع قناة "ريل أمريكا فويس نيوز" المحافظة: "سنتأكد من أن الناس سيتمكنون من مشاهدة الإعدام، وأنه سيكون علنيا".

وعندما سُئل إن كان حسن قد قدم أي طلبات أخيرة أو تواصل مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، أجاب: "لا يهمني. سنراه في 3 ديسمبر".

وقال هيغسيث إن الجيش لم يعدم أيا من أفراده رميا بالرصاص منذ الحرب العالمية الثانية. ووفق أسوشيتد برس، نُفذت آخر عملية إعدام في الجيش الأمريكي يوم 13 أبريل 1961، حين أُعدم الجندي جون بينيت شنقا.

وكان المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل قد أعلن الاثنين أن ترمب وافق على إعدام حسن.

وكان حسن طبيبا نفسيا وضابطا في الجيش الأمريكي حين فتح النار داخل مركز تجهيز الجنود في فورت هود بولاية تكساس في نوفمبر 2009، بينما كانوا يستعدون للانتشار في أفغانستان. وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين.

وتولى حسن الدفاع عن نفسه في محاكمته عام 2013، وأدانته هيئة محلفين عسكرية وحُكم عليه بالإعدام. وأطلق الحكم عملية استئناف تلقائية انتهت برفض المحكمة العليا عريضته الأخيرة في ربيع 2025.

وكانت المديرة التنفيذية لمركز معلومات عقوبة الإعدام روبين ماهر قد قالت إن حسن قد يعرقل التنفيذ إذا قدم طعنا أمام المحاكم الفدرالية لإعادة النظر في قانونية احتجازه، موضحة أن مصادقة الرئيس على الحكم لا تعني أن التنفيذ بات وشيكا.