السعودية والعراق وسورية في القمة.. والكويت يسجل 9 أهداف

المصدر: سيد مصطفى - دبي

سجلت سبعة منتخبات عربية نتائج لافتة، أول من أمس، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لتعزز حضورها في مجموعاتها، فيما لاتزال حظوظ منتخبات أخرى قائمة في انتزاع بطاقة التأهل، على رأسها المنتخب الوطني، رغم تلقيه الخسارة الثانية على التوالي في المجموعة السابعة أمام فيتنام بهدف دون مقابل.

وكانت منتخبات السعودية والعراق وسورية وعمان والكويت واليمن ولبنان، قد حصدت نقاطاً مهمة في ختام ذهاب التصفيات، وبعضها تربع على صدارة المجموعات.

وكان منتخب السعودية قد قلب الطاولة على أوزبكستان، بتسجيله هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة، ليخرج منتصراً 3-2 في طشقند، وأزاح بهذه النتيجة منافسه المباشر أوزبكستان، رافعاً رصيده إلى ثماني نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين عن وصيفه الأوزبكي.

وعزز المنتخب العراقي صدارته للمجموعة الثالثة، بعد فوز تاريخي حققه على نظيره الإيراني 2-1، رافعاً رصيده إلى 10 نقاط، مقابل ثماني نقاط للبحرين، التي أهدرت فرصة مشاركة أسود الرافدين الصدارة بعد أن تعادلت مع هونغ كونغ دون أهداف، ليتراجع المنتخب الإيراني للمركز الثالث بست نقاط، وتتضاءل حظوظه في بلوغ المرحلة الثانية.

وتمكن منتخب سورية من مواصلة انتصاراته في المجموعة الأولى، وحقق العلامة الكاملة في رابعة مبارياته بالتصفيات على حساب منتخب الصين بهدفين مقابل هدف، ليصبح المنتخب السوري ضامناً بنسبة كبيرة التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات.

وتغلب منتخب عُمان على بنغلاديش 4-1، ليقترب من صدارة المجموعة الخامسة، التي يتأخر عنها بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب القطري.

واستطاع منتخب اليمن أن يُحيي آماله في التأهل لبطولة أمم آسيا، بعد أن حقق فوزاً مهماً على نظيره الفلسطيني بهدف دون مقابل، ليحتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان، فيما تراجع «الفدائي» للمركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط.

وحقق الأزرق الكويتي النتيجة الأكبر في هذه الجولة من التصفيات، بعد أن اكتسح تايوان بتسعة أهداف دون مقابل، ليقفز إلى المركز الثاني على حساب المنتخب الأردني الذي سقط على ملعبه وبين جماهيره أمام أستراليا بهدف دون رد، لتتضاءل حظوظه في تصدر المجموعة بعد أن تجمد رصيد «النشامى» عند سبع نقاط مقابل 12 نقطة لمنتخب أستراليا الذي حقق العلامة الكاملة.

وخرج منتخب لبنان بتعادل سلبي بطعم الفوز مع ضيفه الكوري الجنوبي، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، ليحافظ على فارق النقطة التي تفصله عن منتخب كوريا الجنوبية، على الرغم من أنه خاض المباراة دون جماهيره كإجراء أمني.

وعلى الرغم من أن المنتخب الوطني قد خسر أمام فيتنام بهدف دون رد، ليتراجع إلى الترتيب الثالث في في المجموعة السابعة، بعد أن تجمد رصيده عند ست نقاط، إلا أن آماله في التأهل مازالت قوية بعد أن خسرت تايلاند أمام ماليزيا 1-2.

وأحيت خسارة تايلاند آمال الأبيض، الذي سيخوض ثلاث مباريات على أرضه وبين جماهيره، إذ إن فوزه في جميع مبارياته بالدور الثاني، سيضمن له التأهل مباشرة عن مجموعته، دون النظر لنتائج بقية المنتخبات.

نتائج العرب في الجولة الرابعة

فيتنام - الإمارات: 1-صفر.

أوزبكستان - السعودية: 2-3.

هونغ كونغ - البحرين: صفر-صفر.

لبنان - كوريا الجنوبية: صفر-صفر.

العراق - إيران: 2-1.

سورية - الصين: 2-1.

عمان - بنغلاديش: 4-1.

اليمن - فلسطين: 1-صفر.

الأردن - أستراليا: صفر-1.