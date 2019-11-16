أسباب شخصية وراء غياب محرز عن منتخب الجزائر

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

غاب النجم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس، عن بعثة المنتخب الجزائري لدى مغادرتها الجزائر لخوض المباراة المقررة أمام بوتسوانا يوم الاثنين المقبل، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وأرجع جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، في تصريح مقتضب للصحافيين بمطار الجزائر الدولي، سبب غياب محرز، لأسباب شخصية.

وذكرت مصادر أخرى، أن غياب محرز يعود إلى رغبة بلماضي في بقاء اللاعب تحت تصرف ناديه الإنجليزي، وتمكينه من فرصة أخرى لاستعادة مكانته الأساسية مع مانشستر سيتي.

وكان «الخضر» قد استهل التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، بسحق ضيفه منتخب زامبيا 5 /‏ صفر أول من أمس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامنة للتصفيات، التي تضم أيضاً منتخبي زيمبابوي وبوتسوانا.

وافتتح رامي بن سبعيني التسجيل في الدقيقة 44. وواصل منتخب الجزائر فرض هيمنته على مجريات الشوط الثاني، ليضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز يوسف البلايلي الثالث في الدقيقة 75، وهلال سوداني 86، واختتم بونجاح المهرجان بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90.