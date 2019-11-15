وجهة غير متوقعة إلى البرازيلي كوتينيو في "البريميرليغ"

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت تقارير إخبارية عن اهتمام توتنهام بضم لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يلعب حالياً بين صفوف بايرن ميونخ معاراً من برشلونة الإسباني، ما يعزز عودة اللاعب الدولي إلى وجهة غير متوقعة في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن توتنهام الذي سبق وأبدى اهتمامه بكوتينيو، عاد ليوجه أنظاره نحو اللاعب البرازيلي، مضيفة أن مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو يفكر في ضم لاعب الوسط في موسم الانتقالات الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبرة كوتينيو في البريمييرليغ، إذ كان يلعب بين صفوف ليفربول قبل انتقاله لبرشلونة في إسبانيا، تعد أحد الدوافع وراء اهتمام توتنهام باللاعب.