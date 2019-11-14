ساوثغيت يطرد ستيرلينغ «المشاغب»

المصدر: محمد الحتو - دبي

تعارك لاعب مانشستر سيتي ومدافع ليفربول، جو غوميز، خلال معسكر المنتخب الإنجليزي، وأظهرت الصور التي التقطتها الصحف البريطانية خدوشاً في وجه غوميز.

وكشفت صحيفة «التايمز» عن تفاصيل الحادثة، وقالت: «شهدت الحصة التدريبية، الثلاثاء، عراكاً بين ستيرلينغ وغوميز، على خلفية المزاح بشأن فوز ليفربول في مباراة القمة أمام مان سيتي، فحاول ستيرلينغ شد غوميز من رقبته، قبل أن يوجه إليه لكمات على الوجه».

وأوضحت: «في بداية الأمر ظن بقية اللاعبون أنهما يمزحان، لكن سرعان ما اشتد العراك بينهما».

ولم يكن العراك الأول بين ستيرلينغ وغوميز، إذ اشتبكا في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمع السيتي وليفربول على ملعب أنفيلد، الأحد الماضي، وانتهى بفوز «الريدز» 3-1، الذي حلق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي، وتسع نقاط عن مانشستر سيتي.

وعقب حادث معسكر إنجلترا، تقرر استبعاد رحيم ستيرلينغ من صفوف منتخب إنجلترا، الذي يستعد لمواجهة مونتينيغرو في تصفيات كأس أوروبا 2020.

يذكر أن إنجلترا التي تخوض مباراتها الكروية رقم 1000 في تاريخها في حاجة إلى التعادل على ملعب ويمبلبي، لتضمن بطاقة التأهل إلى النهائيات الأوروبية، التي تقام في أكثر من دولة أوروبية، علما بأن انجلترا تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي.

وقال المدرب ساوثغيت: «أحد أهم التحديات وإحدى أهم نقاط القوة بالنسبة إلينا هو فصل عداوة الأندية عن المنتخب الوطني. للأسف، كانت مشاعر مباراة الأحد لاتزال موجودة».

وتابع: «أعتقد أن قرارنا هو الأفضل لمصلحة الفريق. أما الآن فمن المهم جداً، وبعد أن اتخذنا هذا القرار بموافقة جميع أفراد الفريق، أن نساند اللاعبين والتركيز على مباراة مونتينيغرو».

من جهته، قال سترلينغ على حسابه في «إنستغرام»: «أنا وجو تبادلنا بعض الكلمات، لكننا حللنا الأمور في ما بيننا وأصبح الأمر وراءنا. نحن في رياضة حيث تكون المشاعر ملتهبة ولدي الجرأة للاعتراف بأن مشاعري تغلبت على تصرفاتي.. الأمر يتعلق بخمس أو 10 ثوان وقد انتهى الأمر».