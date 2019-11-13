وفاة لاعبة جمباز سقطت من أعلى جهاز المتوازى

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لاقت لاعبة الجمباز الأمريكية ميلاني كولمان، مصرعها متأثره بالإصابة بعد سقوطها من أعلى جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

ولم تنجح محاولات إسعاف اللاعبة التي تم نقلها مباشرة إلى المستشفى ولكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ الفتاة، التي توفيت يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن اللاعبه، البالغة من العمر 20 عاما، سقطت على الأرض بعد إخفاقها في الإمساك بإحدى عارضتي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات أثناء حصة تدريبية، وتلقت إثر ذلك إصابة بالغة في العمود الفقري.



وشاركت ميلاني كولمان في البرنامج الحكومي بالولايات المتحدة الأمريكية، لتدريب الرياضيين الأولمبيين، وكانت تحمل شارة الكابتن في الفريق الرياضي لمدرستها.